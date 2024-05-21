“شوف اسمك منهم”.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد المصري 2024

يشهد جميع الشباب انتظارًا وترقبًا كبيرين لظهور نتائج مسابقة البريد 2024 وتحديد أسماء المقبولين لشغل الوظائف المتاحة في الهيئة، من الجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا قد تقدم لهذه الوظائف التي أعلنت عنها هيئة البريد منذ بداية العام الجاري، فيما يلي سنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا والشروط المطلوبة للتقديم.

الاستعلام عن مسابقه البريد 2024

بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين قدموا على وظائف البريد المصري، هناك ترقب كبير خاصةً بعد ظهور نتائج وزارة التربية والتعليم، من المتوقع أن تُعلن نتيجة مسابقة البريد المصري عبر بوابة الوظائف الحكومية، يمكن الاستعلام عن نتائج المسابقة باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الاستعلام.

اكتب رقم الطلب الخاص بك والرقم القومي.

اضغط على زر الاستعلام مرة أخرى.

انتظر لبضع لحظات حتى يتم عرض النتائج.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من معرفة نتيجة مسابقة البريد المصري بسهولة.

ما هي التخصصات المطلوبة في وظائف البريد 2024؟

أعلنت هيئة البريد المصري عن حاجتها لشغل عدة وظائف تشمل:

مهندس ميكانيكا

مهندس ميكانيكا سيارات

وظيفة مهندس كهرباء

مهندس تخطيط النقل

أخصائي خدمة عملاء

مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة

وظيفة أخصائي بريد

أخصائي مكتب بريد

وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة.

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف

للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024، يجب استيفاء الأوراق المطلوبة التالية: