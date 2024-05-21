“رابط شغال epedu.gov.iq”.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الاول البصرة pdf لجميع المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي، ‏بعد الانتهاء من كافة الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي لجميع المواد عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء دولة العراق ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتيجة عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية حتى يتمكنوا من معرفة نتيجة كافة الاختبارات وأكدت الوزارة أيضا أنه يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال موقع نتائجنا، وأكدت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على كافة النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الاسم وكذلك رقم المقعد الخاص بكل طالب بسهولة كبيرة.

‏رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

‏عدد كبير جدا من الطلاب في مختلف أنحاء العراق يتساءلون عن النتائج ولكن الوزارة أكدت على بدأ عملية التصحيح وأن ظهور النتائج سوف يكون خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يتم الاستعلام وفقًا للخطوط التالية:

‏يتم الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

سوف يتم إدخال كود التحقق في المكان المخصص له.

‏من القائمة الرئيسية يتم اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي.

‏بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب سواء الاسم أو رقم المقعد.

‏حدد من القائمة الدور الأول.

‏قم بإدخال تفاصيل المدرسة والمكان.

‏بعد ذلك يتم الضغط على الاستعلام وتحميل النتيجة بصيغة ال PDF.

‏متى سوف تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي

بدأت امتحانات الصف السادس يوم الأحد والذي يوافق 12 مايو واستمرت حتى يوم الأحد الموافق 19 مايو وبعدها بدأت عملية التصحيح، و كما ذكرنا في السابق أن الوزارة أعلنت عن مصدرين يمكن من خلالهم الحصول على النتيجة وهم موقع الوزارة الرسمي وأيضا موقع نتائجنا المعروف في دولة العراق وأكدت الوزارة أن عملية التصحيح جارية ومستمرة وأن الإعلان عن النتيجة سوف يكون خلال الأسبوع الحالي حتى يشعر جميع الطلاب بالاطمئنان.