سلمها لله وهتفرج.. حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو 2024 وما هي الفئات المستحقة؟

حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو 2024، خلال الساعات الأخيرة تصدرت أنباء عن إضافة 100 جنيه إلى بطاقات التموين محركات البحث، مما أثار اهتماما واسعا بين المواطنين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، يبحث الكثير من الأشخاص عن حقيقة هذا الخبر الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الفيسبوك، نستعرض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور التالية تعد الزيادة المتوقعة في قيمة بطاقات التموين خطوة هامة تترقبها العديد من الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، أصبحت السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر واللحوم.

حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات المصرية عن حقيقة اضافة 100 على بطاقة التموين شهر يونيو 2024، تأتي هذه الباحثات بعد انتشار أخبار تفيد بهذه الزيادة خلال الساعات الأخيرة ومع ذلك، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما ولا أساس لها من الصحة، حيث لم يتم الإعلان عن أي زيادات في بطاقات التموين.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في إحدى اللقاءات التلفزيونية أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في قيمة بطاقات التموين في الفترة الأخيرة وأشار إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات وليس من اختصاص وزارة التموين إصدار قرارات تتعلق بزيادات مالية في بطاقات الدعم.

الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في نهاية حديثه أن الوزارة ستحدد الفئات الأكثر احتياجا في حالة إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين وأوضح أن هذه الفئات ستشمل: