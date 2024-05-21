“آخر شقاوة” تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بجودة ممتازة

تعتبر قناة بطوط من القنوات الفضائية الشهيرة، التي حصلت على قاعدة جماهيرية كبيرة من قبل العديد من الأطفال، لذلك يبحثون الآباء والأمهات عن تردد قناة بطوط الجديد 2024، وذلك لما تقدمه من محتوى ثقافي وتعليمي وترفيهي مناسب لأعمارهم، بالإضافة إلى مساهمة القناة في تربية الأطفال تربية إيجابية ومفيدة في نفوسهم، لذلك نوضح خلال السطور التالية تردد القناة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات

تقدم قناة بطوط مجموعة كبيرة متنوعة من الأفلام الكرتونية ذات الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى البرامج الجذابة التي يعشق الأطفال متابعتها، وهذه القناة تكون بدعم الأطفال وتطوير قدراتهم الذهنية والعقلية، وجاء تردد القناة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

تردد القناة: 11494.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة بطوط على قمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11594.

معدل استقطاب: رأس.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط وتنزيل تردد قناة بطوط على التلفاز

للتعرف على طريقة ضبط وتنظيم قناة بطوط الجديد 2024 على التلفاز وجهاز الاستقبال، يمكنكم اتباع الخطوات التالية: