الآن استعلم ..  نتائج السادس الابتدائي 2024 بالاسم  جميع المحافظات العراقية  عبر مواقع “نتائجنا “

نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، تقترب من الظهور، حيث سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بالترتيب لكل محافظة، ينتظر الطلاب في محافظات ديالى وصلاح الدين والرصافة والبصرة وكربلاء وكركوك والسليمانية ودهوك ظهور نتائجهم خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من أداء امتحاناتهم خلال الفترة القليلة الماضية، ليتوجه جميع الطلاب والطالبات الان بالبحث عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق، نتائجنا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2024:

اكدت وزارة التربيةوالتعليم العراقية أن، تصحيح أوراق طلبة الصف السادس الابتدائي في المحافظات قد بدأت، مباشرة عقب الانتهاء من اتمام عمليات الامتحانات، وذلك عن طريق اختيار افضل المعلمون لكى يتم التصحيح والمراجعة بعناية وفقًا للمعايير المحددة من قبل وزارة التربية العراقية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه العمليات قريبًا، ستتم إتاحة النتائج بشكل منفصل لكل محافظة عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع “نتائجنا”،وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بطريقتين: إما بالبحث باسمهم في كشوفات المحافظة المعنية، أو بالبحث برقم المقعد، وستظهر النتائج الكاملة لجميع المواد الدراسية.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع 2024:

للحصول على نتائج الامتحانات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. يرجى اتباع الخطوات التالية: