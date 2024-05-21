هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه حاليًا ( تشتريه من غير ما تفكر) .. تليفون قوي واستعمال متين

عند البحث عن هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه، فهناك الكثير من هواتف شركة سامسونج الذكية التي تقدم للمستخدم الكثير من الفئات المختلفة والاصدارات المتعددة للهواتف الذكية التي تتناسب مع جميع المستخدمين، حيث يبحث العميل دائما عن هاتف يحتوي على الكثير من الإمكانيات، على أن يكون الجهاز بسعر مناسب لميزانية العميل، ويقوم بتلبية جميع احتياجات العميل.

هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه

في حالة ما كنت تبحث عن هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه، فلن تحد أفضل من هاتف هاتف Realme 9i، والذي يتميز بعدة مميزات أهمها ما يلي:

شاشة الجهاز من النوع الليد والتي تأتي بحجم 6.6 بوصة، وتصل معدلات البحث الخاصة بها إلى 90 هرتز.

أما عن ذاكرة الهاتف فهي بنسختين الأولى 4 رام وسعة 128 جيجا بايت، والثانية هي 6 رام بسعة 128 جيجا بايت.

أما عن كاميرا الجهاز الامامية فهي احادية وبدقة 16ميجا بيكسل.

أما عن بطارية الجهاز فهي بسعة 5000 ملي أمبير.

وبالنسبة لسعر الجهاز فهو يصل إلى حوالي 7750 جنيه مصري.

هاتف سامسونج جالاكسي A33 5G

ومن الهواتف التي تأتي في المركز الثاني من فئة هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه هاتف سامسونج جالاكسي A33 5G، والذي يتميز بالكثير من المميزات يعد من أهمها ما يلي: