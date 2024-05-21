حلقة جديدة.. من المؤسس عثمان الجزء الخامس و موعد عرض الحلقة الجديدة 161 وتردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، مسلسل عثمان وواحد من أهم المسلسلات التركية وهو مسلسل تاريخي يستعرض قصة حياة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، حيث يكمل الأبن مسيرة والده وفي الموسم الخامس يشهد العديد من الصراعات والمعارك في سبيل الوصول الى توسيع رقعة الدولة العثمانية، والعمل التاريخي الأضخم في تركيا والعالم العربي يتم إذاعته بشكل حصري على قناة آي تي في التركية و تقوم ايضا قناة الفجر الجزائرية بعرضه مدبلج واليوم سنتعرف معا على تردد قناة الفجر الجزائرية ومعه عرض الحلقة 161 من قيامه عثمان فتابعونا.

الحلقة الجديدة من قيامة عثمان 161

مسلسل قيامة عثمان والذي يصنف أنه من اعلى المسلسلات التركيه مشاهده وبحث وقد حدث ذلك مع الاعلان الثاني للحلقه 161 من الموسم الثاني من قيامه عثمان، ومن المتوقع أن تكون تلك الحلقة مليئة بالأحداث والمعارك المتوقعه بين قبيلة الكاي وقائدها المؤسس عثمان وبين أعداء الدولة العثمانية الذين يرغبون في وقف تمدد الدوله.

موعد عرض الحلقة 161 من مسلسل قيامة عثمان مدبلج

انتظر الكثير من عشاق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة القادمة التي تحمل رقم 161، حيث أنها مليئة بالأحداث المثيرة التي تجعل المتابعين يبحثون عن موعد الحلقة القادمة لمشاهدتها والتعرف على ما تحمله هذه الحلقة من مفاجأة للمتابعين.

ويأتي موعد عرض الحلقه 161 من مسلسل قيامة عثمان على القناة التركية اي تي في، وذلك في تمام يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مايو 2024.

على أن يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية مدبلجة الى العربية في يوم الخميس الموافق 23 من مايو في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الجزائر.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض واذاعة مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية حيث يأتي ترددها على النحو التالي: