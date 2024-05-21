بمكونات بسيطة ….حضري كوكيز ساندوتش الفراولة لأطفالك

تعد الكوكيز إحدى الحلويات الغربية الشهية اللذيذة والتي يحبها الكثير من الصغار، خصوصًا وأنه يسهل تناولها بكل اوقات لعبهم، ويفضلها ويحبها كذلك الكبار؛ فيقومون بتناولها مع فنجان قهوة كتحلية شهية ومميزة، وسنعرفك اليوم على طريقة يمكنك من خلالها تحضير ألذ كوكيز ساندوتش الفراولة بمكونات بسيطة وفي منزلك.

مكونات عمل كوكيز ساندوتش الفراولة

نحتاج في عمل كوكيز ساندوتش الفراولة لاستخدام مجموعة من المكونات؛ والتي نذكرها فيما يلي:

٣ أكواب من الدقيق.

٢ كوب من اللوز المطحون.

كوب ونصف من السكر.

٢ بيضة مخفوقة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

كوب من الزبدة.

كوب من الفراولة سواء مقطعة أو للحشوة.

طريقة تحضير كوكيز ساندوتش الفراولة

يمكنك تحضير كوكيز ساندوتش الفراولة باستخدام المكونات السابقة بطريقة شهية؛ لتحصلي على كوكيز ذات طعم لذيذ ومميز باتباع الخطوات التالية: