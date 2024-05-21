بمكونات بسيطة ….حضري كوكيز ساندوتش الفراولة لأطفالك

تعد الكوكيز إحدى الحلويات الغربية الشهية اللذيذة والتي يحبها الكثير من الصغار، خصوصًا وأنه يسهل تناولها بكل اوقات لعبهم، ويفضلها ويحبها كذلك الكبار؛ فيقومون بتناولها مع فنجان قهوة كتحلية شهية ومميزة، وسنعرفك اليوم على طريقة يمكنك من خلالها تحضير ألذ كوكيز ساندوتش الفراولة بمكونات بسيطة وفي منزلك.
مكونات عمل كوكيز ساندوتش الفراولة
نحتاج في عمل كوكيز ساندوتش الفراولة لاستخدام مجموعة من المكونات؛ والتي نذكرها فيما يلي:
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ٢ كوب من اللوز المطحون.
- كوب ونصف من السكر.
- ٢ بيضة مخفوقة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقة بيكنج بودر صغيرة.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- كوب من الزبدة.
- كوب من الفراولة سواء مقطعة أو للحشوة.
طريقة تحضير كوكيز ساندوتش الفراولة
يمكنك تحضير كوكيز ساندوتش الفراولة باستخدام المكونات السابقة بطريقة شهية؛ لتحصلي على كوكيز ذات طعم لذيذ ومميز باتباع الخطوات التالية:
- نقوم بخفق السكر والزبدة داخل محضرة الطعام إلى أن يكون المزيج كريميًا وذا لون فاتح.
- يتم إضافة الفانيليا والبيض إلى المزيج مع الخفق المستمر.
- يتم بوعاء آخر مزج المكونات الجافة وهي البيكنج بودر والدقيق، ويتم إضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض والزبدة ويتم الخلط إلى أن يصبح المزيج متجانسًا.
- يتم بعد ذلك إضافة الفراولة المقطعة ويتم الخلط باستخدام الملعقة إلى أن تصبح الفراولة متجانسة مع الخليط.
- قومي بعمل كرات الكوكيز بأي حجم يناسبك، ومن ثم قومي بوضعها بالصينية التي تقومين بتبطينها بصورة متباعدة؛ لأن حجم الكوكيز سيصبح متضاعفًا بعد أن تنضج.
- سخني الفرن بدرجة حرارة ٣٥٠°، وقومي بإدخال الصينية به لمدة ربع ساعة إلى أن تنضج.
- اتركي الكوكيز بعد أن تنضج إلى أن تبرد، ومن ثم ضعيها في أطباق التقديم وقدميها مع شاي أو قهوة.