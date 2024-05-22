جهز محفظتك القبض نزل.. موعد صرف مرتبات شهر مايو وزيادة المرتبات 2024.. خبر زي العسل

أثارت زيادة الرواتب لعام 2024 اهتمام الكثيرين، حيث بدأ الناس البحث عن تفاصيل هذه الزيادة بعد صرف رواتب شهري مارس وأبريل مع الزيادة الجديدة التي وصلت إلى 50% جاء هذا القرار كجزء من الإصلاحات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي هذه الزيادة الملحوظة في الرواتب تعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع الموظفين ورفع مستوى المعيشة، وأيضا تبرز التزام الدولة بدعم قطاع التعليم وتأمين بيئة عمل محفزة للمعلمين لتقديم أفضل الخدمات التعليمية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 وقد تم نشر جدول صرف المرتبات عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية على جميع المواقع الإلكترونية المعتمدة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو2024

يوم الخميس 23 مايو 2024: أول يوم للصرف.

يوم الأحد 26 مايو 2024: اليوم الثاني للصرف.

يوم الاثنين 27 مايو 2024: اليوم الثالث للصرف.

يوم الثلاثاء 28 مايو 2024: اليوم الرابع من الصرف.

يوم الأربعاء 29 مايو 2024: اليوم الخامس والأخير للصرف.

الزيادة الجديدة لمرتبات شهر مايو