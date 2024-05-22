وزارة الموارد البشرية توضح..ما هي حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي 1445؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في السعودية لعام 1445 يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا يتم تمويل البرنامج من أموال الزكاة، وتقوم الوزارة بإيداع الراتب الشهري في بداية كل شهر ميلادي حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حالات توقيف صرف معاش الضمان الاجتماعي للعام 1445 للمستفيدين من خلال منصه اكس.

حالات تعليق صرف معاش الضمان الاجتماعي في السعودية لعام 1445 ه‍.

يتم تعليق صرف المعاش لمقدم الطلب الذي لم يسجل في منصات التوظيف، وأيضا في منصة (هدف)، وذلك وفقا للفقرة (٥) من المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي

يتوقف دفع المعاش إذا تبين أن المستفيد قادر على العمل ولكنه لا يبحث عن وظيفة

إذا تم التأكد من أن المتقدم لم يقدّم طلبه عبر منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة أو ما يعادلها.

إذا لم يقبل المتقدم عروض العمل والتدريب الملائمة، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم حاملا للجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيما إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يستثنى أبناء الأرملة أو المطلقة التي تزوجت من غير سعودي.

يجب استيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية من أجل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.

اتباع برامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة الذين يستطيعون العمل.

يجب أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى الذي تم تحديده لدخل الفرد.

ينبغي استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية.

ضرورة أن يكون المتقدم خاليا من أي ممتلكات أو أصول مالية ذات قيمة عالية.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان