النتيجة على الأبواب .. لينك استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول

خلال الساعات القادمة من المتوقع إعلان وزارة التعليم العراقية من الإنهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق، والتهيئة في الإعلان عن موعد استخراج نتائج الامتحانات في عموم محافظات العراق، حيث يشغل نتائج الدور الأول لامتحانات الشهادة الابتدائية بال العديد من الطلاب في محافظات العراق، بعد إتمام الانتهاء من الامتحانات بشفافية ونظام داخل اللجان المتخصصة في عموم مديريات التعليم العراقي، وفيما يلي خلال السطور التالية سنتعرف على أبرز الطرق التي يمكن الاستعلام بها عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالعراق.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024

استطاعت وزارة التعليم بالعراق توفير كافة الخدمات اللازمة لأداء امتحانات الدور الأول بالصف السادس الابتدائي وتهيئة المناخ أمام الطلاب لأداء الامتحانات في هدوء تام دون وجود أي تعقيدات، كما اتاحت الوزارة تصحيح الاختبارات بدقة ووضوح بحيث تعلن الوزارة عن النتيجة في أقرب وقت، وقد أشارت الوزارة أنه يمكن للطالب أو ولي الأمر استخراج النتيجة في كافة محافظات العراق عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

الدخول على صفحة النتائج بعد تسجيل الدخول.

تحديد المرحلة الدراسية والدور ما إذا كان الأول أم الثاني.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب، وادخال بياناته.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “استخراج”.

يتم بعدها تنزيل جميع الكشوفات ومعرفة النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق عبر منصة نتائجنا 2024

أثناء ظهور النتيجة يمكنك الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول في العراق من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: