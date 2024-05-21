“Tom and Jerry”تردد قنوات الأطفال توم وجيري على  النايل سات 2024 وشاهد بجودة عالية FHD

تردد قنوات الأطفال توم وجيري على النايل سات 2024، من أكثر الكلمات الرائجة عبر شبكات الإنترنت من قبل العديد من الآباء والأمهات، من أجل البحث عن أروع القنوات المخصصة للأطفال، وخاصة قناة توم وجيري التي تهتم بتقديم العديد من البرامج الفنية والترفيهية والتثقيفية بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية مثل الكرتون الشهير تومي وجيري، التي تدور أحداثه حول مغامرات توم “القط” وجيري ” الفأر”.

تردد قنوات الأطفال توم وجيري على النايل سات 2024

نتيجة للارتفاعات البحث الزائدة الرائجة من الكثير من الملايين في جميع أنحاء العالم حول تردد قنوات الأطفال توم وجيري على النايل سات 2024، سنذكر اليكم ترددات القناة طبقًا لآخر تحديث لها لهذا العام خلال السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات

جاء تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد القناة: 11355.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة:SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن للجميع استقبال تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات على جهاز الرسيفر والتلفاز الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية: