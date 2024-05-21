هســـة استعلام غرامات المرور العامة الرقم الألماني خلال ur.gov.iq

تم إنشاء منصة إلكترونية من قبل الحكومة العراقية لدفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني بشكل سريع وميسر، مما يساعد على تسهيل الإجراءات للمواطنين وسائقي المركبات. يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها ومعرفة قيمتها عبر هذه المنصة الإلكترونية، باستخدام الرقم الوطني الخاص بهم. هذه الخطوة تهدف إلى حماية حياة المواطنين والحد من وقوع الحوادث المرورية في العراق.

منصة “أرو”

لدفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق بسهولة عبر الرقم الألماني 2024، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

قم بزيارة منصة “أرو“. أدخل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك. قم بإدخال معلومات السيارة، بما في ذلك الرقم الألماني. حدد طريقة الدفع المناسبة، حيث ستجد خيارات متعددة. كذلك حدد طريقة دفع الغرامات المرورية وأكد العملية النهائية.

غرامات المرور العامة الرقم الألماني

يُفرض غرامة بقيمة 10000 دينار عراقي لقيادة السيارة تحت تأثير الكحول تصل قيمة الغرامة إلى 2500 دينار عراقي في حالة عدم استخدام حزام الأمان.

عدم الامتثال لإشارة المرور الحمراء وتجاوزها يعرض القائد لغرامة قدرها 500 دينار عراقي هذه الخدمة تساعد على تيسير عملية دفع الغرامات المرورية وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لذلك

المنصة الإلكترونية لإدارة المرور العامة

الحكومة العراقية تسعى جاهدة لتوفير الجهد والوقت لجميع المواطنين، لذا قامت بتقديم خدمة استعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بشكل إلكتروني، مما يتيح لأصحاب المركبات القيام بذلك من منازلهم دون الحاجة لزيارة مكتب حكومي. إليك الخطوات الصحيحة للاستعلام عن المخالفات: