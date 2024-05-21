ثبتها حالاً واسمعوا أغاني البيبي..تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا أحدث الأغاني والأناشيد

قناة طيور الجنة بيبي كسبت شهرة كبيرة في بلادنا العربية وأصبحت لها شهرة واسعة في الوطن العربي وذلك بسبب توفير أغاني جديدة وممتعة أسعدت الكثير من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية رائعة بسبب تقدم أغاني البيبي الصغير وجميع البرامج الغنائية التي أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية.

كيف يتم تنزيل اليوم قناة طيور الجنة بيبي

من الضروري اتباع جميع الخطوات التالية من أجل تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة لذلك سوف نذكر لك عزيزي القارئ اليوم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة في الوطن العربي:

عليكم فتح الشاشة والريسفر ثم الضغط على زر القائمة من الريموت.

قم بعد ذلك بالضغط على قائمة الترددات ثم أضافة تردد جديد باستخدام البحث اليدوي وليس البحث الآلي.

يفضل كتابة تردد قناة طيور الجنة بيبي بشكل دقيق لتنزيل القناة الفضائية.

ثم كتاب معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ثم الضغط على زر البحث.

تنزل لكم القناة ويمكن متابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها تلك القناة.

ما هو تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

كما الاستقطاب : أفقي.

أما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أضبط قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات