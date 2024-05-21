natega4dk.net رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، حتى تقوم بتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة المرحلة المرحلة الابتدائية، حيث سيتم رفع النتائج بشكل إلكتروني على منصة بوابة التعليم الأساسي بمجرد أن يتم اعتمادها، وفي السطور التالية نعرض آخر الأخبار عن هذا الموضوع.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024

لكل طالب وولي أمر يبحث عن رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 يجب الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتوفيره عن طريق منصة بوابة التعليم الأساسية، وهي منصة إلكترونية رسمية تابعة للوزارة تقدم من خلالها العديد من الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب، ويمكن من خلالها الوصول إلى النتائج عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة نوضحها كما يلي:

في البداية حكم بزيارة بوابة التعليم الأساسي.

أو رابط موقع نتيجة نت.

ثم اضغط على زر الإستعلام عن النتائج.

اختر المرحلة الابتدائية.

حدد الصف الذي يدرس به الطالب.

ثم اختر الترم الثاني.

سجل اسم الطالب ورقم جلوسه.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة الصف الرابع والخامس بالألوان

ومن الجدير بالذكر أن رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 يقوم بعرض النتائج للطلاب بالألوان وهو نظام مستحدث يتم تطبيقه منذ ثلاثه سنوات، حيث يشير اللون الذي يحصل عليه الطالب على مستواه: