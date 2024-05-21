“هسه النتيجة” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 في عموم المحافظات العراقية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 للتعرف على نتائج الامتحانات، يمكن الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الإنترنت، حيث يقدم الموقع خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال إدخال رقم الامتحان والسنة الدراسية، بعد الاستعلام، يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم ومعرفة مستواهم في الامتحانات بشكل سريع وموثوق.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

أعلن وزير التربية والتعليم في العراق، إبراهيم نامس، عن وجود رابط إلكتروني يمكن للطلاب استخدامه للتحقق من نتائجهم بشكل إلكتروني، وذلك ضمن إطار التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة العراقية لتحقيقه، حيث يمكن للطلاب البحث عن نتائج الثالث المتوسط من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الرسمي في العراق.

بعد ذلك اضغط على نتائج الامتحانات.

ثم حدد العام الدراسي 2024.

بعد ذلك يتم اختيار الفصل الدراسي.

اضغط على نتائج الثالث المتوسط.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

ثم يجب عليك كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق، مثل رقم الجلوس واسم الطالب.

انقر فوق كلمة “استعلام” أو “عرض النتائج”.

انتظر لحظة حتى تظهر لك النتيجة النهائية، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزير التعليم

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أن امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في اليوم الحادي والعشرين من شهر مايو، وأشارت إلى أن جميع الاختبارات ستكون على مستوى معظم الطلاب، الذين يمكنهم مراجعة المنهج بدون صعوبة، ومن ثم، من المتوقع أن تكون النتائج لهذا العام جيدة، وقد أكدت الوزارة أنها ستبدأ في تصحيح الامتحانات على الفور بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، سيتم نشر النتائج النهائية على موقع “نتائجنا” التابع لوزارة التربية والتعليم في العراق، وكذلك موقع الوزارة.