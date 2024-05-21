قانون التصالح في مخالفات البناء سار للمواطنين.. الأوراق ومكان تلقي الطلبات

قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 تم طرحة سنه 2019، تم أيضا إضافة بعض التعديلات علية بموجب القانون رقم 1 الذي تم طرحة سنه 2020، يهدف هذا القانون من اجل تنظيم أوضاع البناء، العمل علي تطور جميع الخدمات والمرافق السكانية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم مراحل التصالح، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في السطور الآتية.

الأوراق اللازمة من اجل التقديم علي طلب التصالح

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة حديثة من إيصالات الكهرباء.

تقديم صورة حديثة من إيصال المياه.

يجب تقديم جميع الأوراق التي تثبت علي أن مخالفة هذا البناء تمت بالفعل قبل صدور قانون التصالح بتاريخ 8 من أبريل عام 2019.

تقديم شهادة قيد عقاري بشرط أن تكون حديثة لهذا المبني.

صورة من إيصال التي تدل علي سداد ضريبة العقارات لاخر سنة.

تقديم نسخة من إيصال سداد رسم فحص الطلب التي تبلغ قيمته 100 جنيه فقط لا غير.

تقديم صورتين طبقا الأصل من الرسومات المعمارية للمبني تحت إشراف مكتب هندسي معتمد.

تقديم جميع الأوراق اللازمة التي تبث صفة الشخص المقدم بطلب هذا التصالح علي المبني.

تقديم إقرار تعهد من صاحب العقار علي الموافقة علي سداد أقساط التصالح المحددة خلال مدة معينة.

مكان تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء