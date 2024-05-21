دبرى ووفرى هتقدري تعمليها في البيت احلي من الحلواني ..طريقة عمل شكلمة جوز الهند وبمكونات كلها من مطبخك

تعتبر الشكلمة من أشهر الحلويات الشرقية، وتتميز بطعمها اللذيذ والقوام الناعم الذي يذوب في الفم، يمكن تشكيل الشكلمة بأشكال متنوعة وتزيينها حسب الرغبة، مما يجعلها خيار رائع لكل المناسبات، بدلا من شرائها جاهزة، يمكنك الآن تعلم طريقة عمل شكلمة جوز الهند خطوة بخطوة في المنزل وبمكونات بسيطة من مطبخك بسهولة ويسر.

أصل شكلمة جوز الهند

الشكلمة، أو كما تعرف في بعض البلدان العربية بالكعكة أو الحلوى بجوز الهند، هي حلوى شرقية تقليدية تمتاز بطعمها الغني وقوامها الناعم، يعود أصل الشكلمة إلى المطبخ المصري، حيث كانت تحضر باستخدام جوز الهند المبشور والبيض والسكر، وقد انتشرت بعدها في مختلف البلدان العربية، وأصبحت تحضر بطرق متنوعة وبإضافات مختلفة، لكنها حافظت على نكهتها المميزة التي تجعلها محبوبة لدى الجميع.

مكونات شكلمة جوز الهند

يجب أن تقوم بإحضار بعض المكونات لتحضير الشكلمة، فهي مكونات سهلة وتوجد في كل بيت وهي كالتالي:

50 جرام سمن.

200 جرام جوز هند ناعم.

100 جرام سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل شكلمة جوز الهند اللذيذة

اتبعي هذه الخطوات البسيطة لتحضير شكلمة جوز الهند اللذيذة في المنزل بسهولة وبدون أي تعقيدات:

في وعاء مناسب، اخلطي 200 جرام من جوز الهند الناعم مع 100 جرام من السكر، 50 جرام من السمن، وملعقة صغيرة من الفانيليا، حركي المكونات جيدا حتى تتجانس تماما. شكلي الخليط إلى كرات متوسطة الحجم بيديك. بطني صينية بورق الزبدة، ثم رصي كرات الشكلمة على الورق. سخني الفرن مسبقا، ثم ضعي الصينية في الفرن حتى يتحول لون الكرات الخارجي إلى الأحمر. اخرجي الصينية من الفرن واتركي الكرات تبرد تماما قبل تقديمها. إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شكلمة جوز هند طرية، أضيفي ملعقة من الماء إلى المكونات قبل التشكيل.

يمكنك تزيين الشكلمة بالمكسرات المبشورة أو سكر البودرة حسب رغبتك.