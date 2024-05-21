مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 نجد أن معدل البحث حول جدول امتحانات الثانوية العامة قسم أدبي يرتفع من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن جدول امتحانات الثانوية العامة قسم أدبي من حيث الأيام والمواعيد والمواد التي سوف نوضحها في السطور القادمة.

متى موعد امتحانات الثانوية العامة قسم أدبي

خلال عدة أيام وتنتهي رحلة الثانوية العامة 2024 لجميع الطلاب، ومع اقتراب شهر يونيو يستعد طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحانات الثانوية العامة قسم أدبي، حيث أنهم يعلمون مدى أهمية هذه السنة في حياتهم، وأنها سنة فارقة في حياتهم حيث أن مستقبلهم المهني يبنى على هذه السنة، ولهذا نجد أن جميع الطلاب وأولياء الأمور في حالة من التوتر والخوف من اقتراب الامتحانات، ولكن كن على يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة قسم أدبي

خلال هذه الأيام ومع اقتراب شهر يونيو يتسائل جميع طلاب الثانوية العامة قسم أدبي عن جدول امتحانات الثانوية العامة قسم أدبي، وهو كالتالي: