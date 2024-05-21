“ميدو ضرب لولو” أحدث تردد لقناة وناسة Wanasah على نايل سات وعرب سات وفرحوا أطفالكم بأغاني جديدة

تقدم قناة وناسة أفضل الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال حيث نالت القناة الفضائية إعجابهم الشديد بسبب أنها تقدم على مدار 24 ساعة أحدث الأغاني والأناشيد الجديدة التي يحبها الأطفال ومنها أغاني لولو التي تقدم محتوى حصري بأغاني تعلم الأطفال الصغار لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد المخصصة لكل الأطفال العربية الصغيرة.

أحدث تردد قناة وناسة عبر نايل سات

سوف نقوم اليوم بتوضيح تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة كل ما تقدمه القناة الفضائية الغير مشفرة لكل الأطفال في بلادنا العربية لذلك إليكم التردد على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كذلك معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة عبر العرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

ما هي طريقة تحميل قناة وناسة Wanasah