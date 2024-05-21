قبضك لا يقل عن 9000 جنيه غير الحوافز.. وظائف خالية مع الرواتب في الوزارة بشروط غير معقدة تنطبق الي 32

أعلنت الهيئة المصرية لوزارة النقل عن توفر عدد من وظائف خالية مع الرواتب عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن للراغبين التقديم حتى 30 يونيو المقبل، تشمل هذه الوظائف مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، ومدير عام الإدارة العامة للاتصالات. تأتي هذه الفرص في إطار جهود الهيئة لتعزيز كوادرها بكفاءات جديدة تدعم تطورها واستجابتها للتحديات المستقبلية.

وظائف خالية مع الرواتب

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة النقل تشمل:

المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (يفضل الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه). صورة من الرقم القومي. كذلك صورة من شهادة الميلاد. تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة. الخبرة النوعية والزمنية الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم. الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها). العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير. الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يود المتقدم إضافتها. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

المهارات المطلوبة

المهارات المطلوبة للتقديم على وظائف خالية مع الرواتب وزارة النقل تشمل:

بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

تقديم مقترح لتطوير الإدارة.

سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، أو المشاركة في المؤتمرات، وإعداد البحوث.

التمتع بمظهر لائق والقدرة على التخاطب.

إجادة تامة للغة الإنجليزية أو الفرنسية

إجادة تامة للتعامل مع الحاسب الآلي.

طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل

يجب على الراغبين في التقديم وظائف خالية مع الرواتب وزارة النقل تقديم طلباتهم مستوفاة باسم رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة، وتسليمها باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة.