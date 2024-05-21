“مفاجأة هتفرح كل المصريين!” انخفاض أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى.. إلحق اشتري واستفيد قبل العيد!

شهدت الآونة الأخيرة انخفاض أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى في كل من الماشية والخراف وأيضًا العجول بالمقارنة مع الأسعار في بداية العام، ومن هذا المنطلق نتج هذا الانخفاض بسبب تراجع سعر العلف بعد قرار الإفراج الجمركي وأيضًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، وبطبيعة الحال زاد الاهتمام خلال تلك الفترة بالتعرف على سعر الأضحية في السوق المصري قبل العيد.

انخفاض أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار الأضاحي هبوط ملحوظ ولكن لا يفوتنا أن ننوه بأن ذلك نتج عن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار على بعض السلع:

لذلك فإنه من المتوقع أن يستمر هبوط الأسعار خلال الفترة الماضية تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

مما لا شك فيه أن انخفاض سعر الأعلاف هو ما أدى إلى هبوط سعر الأضحية.

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض الأسعار يتراوح بين 5 حتى 10 جنيهات على مختلف أنواع الأضاحي.

أسعار الأضاحي 2024

شهد السوق المصري تراجع ملحوظ على أسعار الأضاحي، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على جودة تربية الحيوان والمحافظة وأيضًا التاجر، الجدير بالملاحظة أن الاختلاف في السعر ليس كبير وقد جاء على النحو التالي: