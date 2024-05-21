الفخامة والأداء القوي.. مواصفات سيارة جي أم سي أكاديا 2024

هل تبحث عن سيارة دفع رباعي تجمع بين الفخامة والأداء والتكنولوجيا؟ هل تريد سيارة تناسب احتياجاتك وتلبي توقعاتك؟ هل ترغب بشراء سيارة تجعلك تشعر بالراحة والأمان والمتعة في كل رحلة خيارك الأفضل والأمثل هو سيارة جي أم سي أكاديا 2024، حيث أن هذه السيارة هي المناسبة لك، ويرجع ذلك إلى كونها أحد أفضل السيارات الحديثة والمتطورة الموجودة السوق، مما يجعل الجميع يتساءل بشكل دائم عن سعر سيارة جي أم سي أكاديا 2024.
مواصفات سيارة جي أم سي أكاديا 2024
في إطار حديثنا من خلال الفقرة السابقة على سيارة جي أم سي أكاديا 2024، سوف نكمل حديثنا معكم من خلال هذه الفقرة عن مواصفات سيارة جي أم سي أكاديا 2024، حيث تمتلك هذه السيارة الكثير من المواصفات الرائعة والمميزة، والتي يجعلها الخيار الأفضل للجميع، وتأتي المواصفات كالتالي:
- هذه السيارة دفع رباعي متوسطة الحجم ذات ثلاثة صفوف من المقاعد.
- كما تتميز بتصميم خارجي وداخلي جديد، بالإضافة إلى محرك توربيني رباعي الأسطوانات بقوة 328 حصان.
- مزودة بنظام قيادة نصف ذاتي Super Cruise.
- يبلغ طول السيارة حوالي 5.212 مم.
- العرض يبلغ حوالي 2.016 مم.
- الارتفاع نحو 1.735 مم.
- كما أن قاعدة العجلات تبلغ 3.071 مم.
- الوزن نحو 2.100 كجم.
- السعة القصوى للقطر 5.000 كجم.
- كما أن السعة القصوى للحمولة 800 كجم.
- مزودة بنظام صوتي Bose بـ 10 أو 16 مكبر صوت.
- كما يوجد بها شاشة معلومات ترفيهية مقاس 15 بوصة، مع تطبيقات جوجل المدمجة.
- كذلك شاشة عرض رقمية مقاس 11 بوصة للوحة العدادات.
- تتميز بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي أو ثلاثي المناطق.
- كذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام الثبات الإلكتروني.
- تم تزويدها بوسائد هوائية ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ونظام المساعدة في الصعود إلى المرتفعات.