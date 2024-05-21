“فرحة أطفالك مضمونة مع قناة كراميش” نزل التردد الجديد على النايل سات والعرب سات 2024!

تعتبر قناة كراميش هي إحدى أهم قنوات الأطفال الترفيهية المميزة حيثُ تقدم العديد من برامج الأطفال وأفلام الكرتون التي تناسب الأطفال والعائلات وأيضًا الرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على التعلم والإبداع وتساعد على تطوير مهارات اللغة وتقوي بداخلهم القيم الانسانية وروح التعاون، ولذلك يرغب الكثير بمعرفة تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات 2024 ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم بالتفاصيل.

تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات 2024

تعد قناة كراميش من القنوات المخصصة للأطفال حيثُ تعمل على تعزيز مهارات الطفل وتطوير اللغة لديهم وتعليم قيم التسامح والتعاون مع الآخرين علاوة على ذلك تقوم بعرض برامج الكرتون التي ينجذب الأطفال إليها وقد جاء تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية 2024 كما يلي:

التردد على النايل سات:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

التردد على عرب سات:

التردد: 21390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تنزيل قناة كراميش على الجهاز

هناك عدة خطوات يلزم إتباعها لتنزيل القناة على جهاز التلفزيون وذلك كما يلي: