هسه ظهرت الوجبة السابعة؟.. الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق دفعة جديدة من المساعدات الاجتماعية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وذلك استمرارًا لجهودها في دعم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في جميع أنحاء العراق لذلك قامت بإطلاق الوجبة السابعة من ضمن الواجبات الخاصة ببرنامج الدعم حتى تتمكن من تقديم يد العون لكافة المحتاجين في العراق ولذلك يتسائل الكثير من الأشخاص عن كيفية معرفة أسماء المقبولين وكذلك كيفية تحميل الكشوفات بصيغة PDF.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن للمواطنين العراقيين الراغبين في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة بالبيانات الشخصية وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

‏يتم إدخال الرمز المرئي المطلوب بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول.

‏من القائمة الرئيسية يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمة الرعاية الاجتماعية.

منها يتم الضغط على الاستعلام على أسماء المشمولين.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص المستفيد.

بعد ذلك يتم الضغط على زر استعلام.

‏يمكن بعد ذلك أن يتم الضغط على أيقونة تحميل الكشوفات بصيغة ال PDF.

‏الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية

‏تحرص الحكومة العراقية على إيصال الدعم لمن يستحق ولذلك خصت الفئات التالية: