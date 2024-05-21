“اتخلصوا من رائحة العرق” أقوي مزيل عرق يساعد في القضاء على مشكلة التعرق بأقل تكلفة!

يمكنك الآن القيام بعمل أقوى مزيل عرق طبيعي و تعلم طريقة صنع مزيل عرق بمكونات طبيعية في البيت؛ حيث يعتبر مزيل العرق هو المنتج الأساسي والهام لكل شخص، والتي تعمل على الحماية من العرق ورائحته التي قد تسبب الأذى والإزعاج، ويُفضل بعض الأشخاص استخدام مزيلات العرق المصنوعة بمكونات طبيعية في المنزل لتجنب الأضرار الكيميائية الخاص بمزيلات العرق الصناعية والتي قد تسبب مشاكل في الجلد، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية وصفات طبيعية لصنع مزيل العرق في البيت.

أقوى مزيل عرق طبيعي في البيت

من أهم المكونات الطبيعية التي تقضي على رائحة العرق هي حجر الشبه، فيمكنك مزجها مع القليل من المكونات الطبيعية الأخرى وعمل أقوى مزيل عرق طبيعي في البيت، وتأتي طريقة الصنع كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

ملعقة من النشا.

2 ملعقة كبيرة فازلين.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

ملعقة زيت اللافندر أو أي نوع زيت عطري.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير مناسب، قومي بوضع الفازلين ورفعه في حمام مائي حتى تمام الذوبان.

بعد إذابته، قومي بإضافة زيت اللوز الحلو مع زيت اللافندر إلى الفازلين السائل، وقومي بتقليبه.

قومي بإضافة كمية النشا والشبه المطلوبة، مع التقليب المستمر.

سيتحول الخليط إلى خليط متماسك قوامه كريمي يمكن استخدامه بعد أن يبرد.

ضعي الخليط في عبوة مناسبة للاستخدام وقومي باستخدامه يوميًا.

طريقة تحضير مزيل عرق بالمسك

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي.

ملعقة من النشا.

مكعب من المسك المطحون.

ملعقة من زيت اللافندر أو الياسمين.

طريقة التحضير: