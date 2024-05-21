أسرع طريقة للحصول على بطاقتك الذهبية: اطلبها الآن واستلمها خلال 5 أيام!

أعلنت الحكومة الجزائرية عن طريقة طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام، وفي واقع الأمر أن الكثير من المواطنين في الجزائر ينتظرونها بفارغ الصبر بعد أن وفرتها هيئة البريد للتعامل السريع وذلك لتوفير الوقت والجهد على حاملها، الجدير بالملاحظة أن هذه البطاقة تعمل بواسطة شريحة إلكترونية مدمجة يستخدمها المواطن بعد إدخال كلمة المرور التي يختارها بنفسه وبالتالي يكون استخدام البطاقة آمن تمامًا.

طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام

وفرت السلطات الجزائرية طريقة مبسطة من خلالها يتم طلب البطاقة الذهبية، وتأتي خطواتها على النحو التالي:

لابد من التأكيد على أن البداية تأتي من خلال دخول المستفيد على موقع هيئة البريد الرسمي على الانترنت من هنا.

يحدد على خيار طلب البطاقة الذهبية.

وجدير بالذكر أن المتقدم عليه أن يحدد على نوع البطاقة سواء كان جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية.

بعد ذلك يتم كتابة رقم التعريف الوطني.

يتم الإجابة على الأسئلة التي يوجهها النظام لصاحب الطلب، بعد ذلك يتم النقر على حفظ.

ولذلك ينبغي أن يحدد الولاية التي يقيم بها والعنوان بالتفصيل.

التأكد من قراءة الشروط والأحكام بعناية ثم النقر على زر موافقة.

طلب البطاقة الذهبية من تطبيق ECCP

من السهل أن يتم طلب البطاقة الذهبية من خلال تطبيق ECCP بناءً على الخطوات التالية: