سعادة لا تنقطع… اضبط تردد قناة توم وجيري على العرب سات للأطفال واجعل أطفالك سعداء

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الرسوم المتحركة المحبوبة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، يتابع الملايين حول العالم مغامرات القط توم والفأر جيري بشغف وحماس، يبحث الكثيرون عن تردد قناة توم وجيري لمتابعة برامجها الممتعة والمسلية، ويمكن العثور عليها على مختلف الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية، بجودة عالية ومحتوى متنوع، تعتبر قناة توم وجيري وجهة مثالية للترفيه والاستمتاع بأوقات الفراغ.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

يمكنكم الاستمتاع بجميع البرامج والمحتوى المتنوع الذي تقدمه قناة توم وجيري عن طريق ضبط التردد على القمر الصناعي العرب سات، وإليك بيانات التردد:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة البث: HD.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

تقدم قناة توم وجيري محتوى مميزاً ورائعاً يجذب انتباه الأطفال، حيث تعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة والأغاني الترفيهية المسلية، يمكن مشاهدة القناة على القمر الصناعي النايل سات، وفيما يلي تفاصيل التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

آلية ضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

لمتابعة القناة الأكثر بثا لبرامج الرسوم المتحركة، يمكن ضبط الرسيفر لاستقبال قناة توم وجيري الجديدة عن طريق اتباع التعليمات التالية: