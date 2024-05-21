وينك يالولو.. ثبت تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي النايل سات و عرب سات

نقدم لكم تردد قناة وناسة 2024، تعتبر قناة وناسة من أهم قنوات الأطفال الرائدة والتي يكثر البحث عنها في الفترة الأخيرة، وذلك لما تقدمه من أغاني وأناشيد وكذلك أفلام كرتونية مسلية بجودة HD، فهي تساعد على تسلية الأطفال وإكسابهم العديد من القيم والسلوكيات الإيجابية المفيدة، هذا إلى جانب أنها تعرض محتواها طوال اليوم دون أي انقطاع.

تردد قناة وناسة 2024

تردد قناة وناسة 2024 من أكثر الترددات بحثًا في الوطن العربي؛ وذلك لأن قناة وناسة من أروع القنوات الفضائية وهي ملك للمطرب السعودي راشد الماجد، ويمكن متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات عن طريق التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

أما عن تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات فهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات ضبط وتنزيل قناة وناسة

يمكن لكل الأمهات والآباء تسلية أطفالهم وإسعادهم عن طريق ضبط وتنزيل قناة وناسة على جهاز الريسيفر، إليكم خطوات ضبط وتنزيل قناة وناسة:

باستخدام جهاز التحكم عن بعد اضغط على القائمة.

من القائمة الرئيسية اختر إعدادات القناة.

اضغط على زر التثبيت اليدوي.

أدخل تردد قناة وناسة بعد تحديد القمر الصناعي نايل سات أم عرب سات.

انقر على زر بحث.

بعد الانتهاء من البحث ستنزل القناة بشكل تلقائي على جهازك.

قم في النهاية بحفظ قناة وناسة.

أغاني وأناشيد قناة وناسة

تحرص إدارة قناة وناسة على تقديم كل جديد من أجل رسم الفرحة على وجوه الأطفال، لذا تقدم القناة العديد من الأناشيد التعليمية المميزة ومنها ما يلي: