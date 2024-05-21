شفرات جاتا الاصلية كاملة بعد التحديث gTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. عربيات واسلحة وكله موجود (اكواد مسمعتوش عنها قبل كدا)

شفرات جاتا الاصلية، لعبة Grand Theft Auto San Andreas تعد واحدة من أبرز ألعاب الفيديو على الإطلاق، ومع صدور نسخة ريماستر أصبح بإمكانك استخدام كلمات السر الشهيرة دون أي تأثير على إمكانية اللعب أو جمع الإنجازات. تذكر أن استخدام شفرات GTA San Andreas يمكن أن يحرمك من جمع الجوائز والإنجازات، ولكنها توفر تجربة ممتعة ومختلفة للاستمتاع باللعبة بشكل جديد.
شفرات جاتا
جاتا هي لعبة تعتمد على حرية التنقل والمغامرة، حيث يمكن للاعب التجول باستخدام شخصيته وسرقة السيارات وركوب الطائرات، وهناك شفرات تتيح للمستخدم الوصول إلى أسلحة، وسيارات، ودروع، وطائرات، وتغيير الحالة الجوية، والملابس، والتفاعل مع الشخصيات.
هذه الشفرات متاحة عبر مختلف إصدارات اللعبة، بما في ذلك جاتا 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، وتعد جزءاً لا يتجزأ من تجربة اللعب للعديد من عشاق اللعبة.
جميع شفرات GTA الأصلية
في هذا الجدول نعطي لكم شفرات جاتا كاملة، يمكنك استخدامها بحرية اثناء اللعب:
|الشفرة
|الوظيفة
|AIYPWZQP
|المظلة المندفعة
|HESOYAM
|الصحة، الدرع، 250 ألف دولار، إصلاح السيارات
|BAGUVIX
|الصحة المستمرة
|CVWKXAM
|القدرة على التنفس المستمر
|ROCKETMAN
|النفاثة المندفعة
|LXGIWYL
|سلاح مجموعة 1
|PROFESSIONALSKIT
|سلاح مجموعة 2
|UZUMYMW
|سلاح مجموعة 3
|STICK LIKE GLUE
|التعامل المثالي مع المركبات
|ANOSEONGLASS
|وضع الأدرينالين
|FULLCLIP
|الدخيرة المستمرة، لا إعادة تحميل
|TURNUPTHEHEAT
|زيادة المستوى المطلوب من الشرطة +2
|TURN DOWN THE HEAT
|مسح المستوى المطلوب من الشرطة
|BTCDBCB
|الجسم البدين
|BUFFMEUP
|الجسم العضلي
|KVGYZQK
|الجسم النحيف
|AEZAKMI
|تعطيل المستوى المطلوب
|BRING IT ON
|المستوى المطلوب ذو ستة نجوم
|WORSHIP ME
|الاحترام الأقصى
|HELLO LADIES
|نداء الجنس الأقصى
|VKYPQCF
|قدرة التحمل القصوى
|PROFESSIONAL KILLER
|مستوى قاتل محترف لجميع المستويات
|NATURAL TALENT
|تعظيم جميع إحصائيات مهارة المركبات
|SPEEDITUP
|الحركة السريعة
|SLOW IT DOWN
|الحركة البطيئة
|AJLOJYQY
|مهاجمة الناس بعضهم البعض مع نوادي الجولف
|BAGOWPG
|لديك مكافأة على رأسك
|FOOOXFT
|اصطياد المشاة
|GOODBYE CRUEL WORLD
|الانتحار
|BGLUAWML
|هجوم الناس مع قاذفات الصواريخ
|LIFESABEACH
|وضع الطرف الشاطئ
|ONLY HOMIES ALLOWED
|وضع أعضاء العصابة
|BIFBUZZ
|التحكم في العصابة
|NINJATOWN
|نمط النينجا
|BEKKNQV
|النساء يتحدثون إليك
|STATE OF EMERGENCY
|وضع الشغب
|CRAZY TOWN
|وضع المرح
|SJMAHPE
|توظيف أي شخص
|ROCKETMAYHEM
|توظيف أي شخص
|CPKTNWT
|تفجير جميع السيارات
|WHEELS ONLY PLEASE
|سيارة غير مرئية
|ZEIIVG
|جميع الأضواء الخضراء
|YLTEICZ
|برامج العدوانية
|IOWDLAC
|سيارات سوداء
|EVERYONE IS POOR
|جميع السيارات الرخيصة
|EVERYONEISRICH
|جميع السيارات السريعة
|CHITTYTECHTYBANGBANG
|سيارات طائرة
|FLYING FISH
|تحليق القوارب