شفرات جاتا الاصلية كاملة بعد التحديث gTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. عربيات واسلحة وكله موجود (اكواد مسمعتوش عنها قبل كدا)

مروان بدر تاريخ النشر
شفرات جاتا الاصلية كاملة بعد التحديث gTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. عربيات واسلحة وكله موجود (اكواد مسمعتوش عنها قبل كدا)
شفرات جاتا الاصلية كاملة بعد التحديث gTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. عربيات واسلحة وكله موجود (اكواد مسمعتوش عنها قبل كدا)

شفرات جاتا الاصلية، لعبة Grand Theft Auto San Andreas تعد واحدة من أبرز ألعاب الفيديو على الإطلاق، ومع صدور نسخة ريماستر أصبح بإمكانك استخدام كلمات السر الشهيرة دون أي تأثير على إمكانية اللعب أو جمع الإنجازات. تذكر أن استخدام شفرات GTA San Andreas يمكن أن يحرمك من جمع الجوائز والإنجازات، ولكنها توفر تجربة ممتعة ومختلفة للاستمتاع باللعبة بشكل جديد.

شفرات جاتا

جاتا هي لعبة تعتمد على حرية التنقل والمغامرة، حيث يمكن للاعب التجول باستخدام شخصيته وسرقة السيارات وركوب الطائرات، وهناك شفرات تتيح للمستخدم الوصول إلى أسلحة، وسيارات، ودروع، وطائرات، وتغيير الحالة الجوية، والملابس، والتفاعل مع الشخصيات.

هذه الشفرات متاحة عبر مختلف إصدارات اللعبة، بما في ذلك جاتا 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، وتعد جزءاً لا يتجزأ من تجربة اللعب للعديد من عشاق اللعبة.

شفرات جاتا الاصلية كاملة بعد التحديث gTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. عربيات واسلحة وكله موجود (اكواد مسمعتوش عنها قبل كدا)

جميع شفرات GTA الأصلية

في هذا الجدول نعطي لكم شفرات جاتا كاملة، يمكنك استخدامها بحرية اثناء اللعب:

الشفرةالوظيفة
AIYPWZQPالمظلة المندفعة
HESOYAMالصحة، الدرع، 250 ألف دولار، إصلاح السيارات
BAGUVIXالصحة المستمرة
CVWKXAMالقدرة على التنفس المستمر
ROCKETMANالنفاثة المندفعة
LXGIWYLسلاح مجموعة 1
PROFESSIONALSKITسلاح مجموعة 2
UZUMYMWسلاح مجموعة 3
STICK LIKE GLUEالتعامل المثالي مع المركبات
ANOSEONGLASSوضع الأدرينالين
FULLCLIPالدخيرة المستمرة، لا إعادة تحميل
TURNUPTHEHEATزيادة المستوى المطلوب من الشرطة +2
TURN DOWN THE HEATمسح المستوى المطلوب من الشرطة
BTCDBCBالجسم البدين
BUFFMEUPالجسم العضلي
KVGYZQKالجسم النحيف
AEZAKMIتعطيل المستوى المطلوب
BRING IT ONالمستوى المطلوب ذو ستة نجوم
WORSHIP MEالاحترام الأقصى
HELLO LADIESنداء الجنس الأقصى
VKYPQCFقدرة التحمل القصوى
PROFESSIONAL KILLERمستوى قاتل محترف لجميع المستويات
NATURAL TALENTتعظيم جميع إحصائيات مهارة المركبات
SPEEDITUPالحركة السريعة
SLOW IT DOWNالحركة البطيئة
AJLOJYQYمهاجمة الناس بعضهم البعض مع نوادي الجولف
BAGOWPGلديك مكافأة على رأسك
FOOOXFTاصطياد المشاة
GOODBYE CRUEL WORLDالانتحار
BGLUAWMLهجوم الناس مع قاذفات الصواريخ
LIFESABEACHوضع الطرف الشاطئ
ONLY HOMIES ALLOWEDوضع أعضاء العصابة
BIFBUZZالتحكم في العصابة
NINJATOWNنمط النينجا
BEKKNQVالنساء يتحدثون إليك
STATE OF EMERGENCYوضع الشغب
CRAZY TOWNوضع المرح
SJMAHPEتوظيف أي شخص
ROCKETMAYHEMتوظيف أي شخص
CPKTNWTتفجير جميع السيارات
WHEELS ONLY PLEASEسيارة غير مرئية
ZEIIVGجميع الأضواء الخضراء
YLTEICZبرامج العدوانية
IOWDLACسيارات سوداء
EVERYONE IS POORجميع السيارات الرخيصة
EVERYONEISRICHجميع السيارات السريعة
CHITTYTECHTYBANGBANGسيارات طائرة
FLYING FISHتحليق القوارب
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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