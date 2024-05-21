شفرات جاتا الاصلية كاملة بعد التحديث gTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. عربيات واسلحة وكله موجود (اكواد مسمعتوش عنها قبل كدا)

شفرات جاتا الاصلية، لعبة Grand Theft Auto San Andreas تعد واحدة من أبرز ألعاب الفيديو على الإطلاق، ومع صدور نسخة ريماستر أصبح بإمكانك استخدام كلمات السر الشهيرة دون أي تأثير على إمكانية اللعب أو جمع الإنجازات. تذكر أن استخدام شفرات GTA San Andreas يمكن أن يحرمك من جمع الجوائز والإنجازات، ولكنها توفر تجربة ممتعة ومختلفة للاستمتاع باللعبة بشكل جديد.

شفرات جاتا

جاتا هي لعبة تعتمد على حرية التنقل والمغامرة، حيث يمكن للاعب التجول باستخدام شخصيته وسرقة السيارات وركوب الطائرات، وهناك شفرات تتيح للمستخدم الوصول إلى أسلحة، وسيارات، ودروع، وطائرات، وتغيير الحالة الجوية، والملابس، والتفاعل مع الشخصيات.

هذه الشفرات متاحة عبر مختلف إصدارات اللعبة، بما في ذلك جاتا 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، وتعد جزءاً لا يتجزأ من تجربة اللعب للعديد من عشاق اللعبة.

جميع شفرات GTA الأصلية

في هذا الجدول نعطي لكم شفرات جاتا كاملة، يمكنك استخدامها بحرية اثناء اللعب: