أجدد أكواد ببجي الأسبوعية 2024 مجانا شغالة 100%.. استرداد هدايا PUBG UC هتبهرك

أكثر ما يبحث عنه مستخدمي لعبة ببجي هي أكواد ببجي الأسبوعية 2024 مجانا، حيث تعد تلك الأكواد هي حلم جميع المستخدمين لأنها توفر لهم كافة احتياجاتهم دون بذل مجهود كبير، كما أن الأكواد لها الكثير من الفوائد والتي يعلمها جميع مستخدمي لعبة ببجي، ويرغب اللاعبين في معرفة الأكواد المطروحة مجانا، لأن الأكواد الأخرى تحتاج إلى الكثير من الأموال حتى يتم الحصول عليها، لذا يمكنكم متابعة السطور القادمة لمعرفة أكواد ببجي الأسبوعية.

أجدد أكواد ببجي الأسبوعية 2024 مجانا

يسعى اللاعبون لتجهيز شخصياتهم بأفضل الأسلحة والمعدات، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق رموز فريدة؛ وفيما يلي مجموعة من هذه الأكواد الخاصة التي تتيح لكم تحسين التحضيرات القتالية وتعزيز القدرات داخل اللعبة:

WQIDBZ7OF

TIFZBHZKAA

KARZBZYTR

BMTDZBZPRD

BIFOZBZE6Q

CMCKZBZBAW – للحصول على Sea Breeze Myth Voucher.

CLPOZFZ56S – للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZEZVEG – للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZDZ6PP – للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZCZTVW – للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZBZ6JE – للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLHFZFZ7VE – للحصول على 20 نقطة تحدي.

كيف احصل على اكواد من اللعبة؟

من السهل أن يحصل اللاعب على أكواد ببجي الأسبوعية 2024 مجانا، وذلك من خلال الهدايا التي تقدمها اللعبة إلى الجميع، وتلك الهدايا سيتم الحصول عليها من خلال الآتي:

في حال القيام بإتمام جميع المهام اليومية التي تفرضها اللعبة عليك، ستتمكن من الحصول على عدد لا نهائي من الهدايا التي قد تتمثل في الأكواد.

يمكنك المشاركة في الفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل اللعبة، وستكون لديك فرصة كبيرة في الحصول على أكواد لعبة ببجي.

بعض التحديات التي تتوفر في لعبة ببجي، حيث في حال الفوز بها يمكنك البحث عن قائمة الهدايا المقدمة إليك، والتي قد يكون من ضمنها أكواد شهيرة للعبة ببجي.

مميزات لعبة ببجي تحديث 2024

حرصت الشركة المطورة للعبة ببجي على توفير مميزات كثيرة داخل اللعبة، والتي تساعدها دائما على تربعها الدائم على عرش أفضل الألعاب الإلكترونية في جميع الأعوام السابقة حتى العام الحالي، لذا من ضمن مميزات اللعبة هي كالتالي: