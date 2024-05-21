خطة يامان لكشف سرحان نجحت… مسلسل المتوحش الحلقة 35 على فوكس التركية مترجمة على قصة عشق كاملة

مسلسل المتوحش الحلقة 35، قاعدة جماهيرية كبيرة وصدى واسع حقق مسلسل المتوحش وهذا يدل على أنه عمل مميز ومختلف لفت أنظار الجمهور المشاهد، ومن هنا بدأ البحث يرتفع عن المسلسل وعن القنوات العارضة والمنصات التي تنقله مترجم للغة العربية، كما أصبح مسلسل المتوحش من أشهر المسلسلات التي تتصدر البحث بقوة على جوجل وفيس بوك وتريند على تيك توك نظراً لتعلق الملايين به وانتظارها للحلقة الجديدة رقم 35 بفارغ من الصبر،

انطلق عرض المسلسل منذ عدة أشهر وكان يعرض على قناة واحدة فقط تركية، لكن مع مرور عدة حلقات من المسلسل بدأت الكثير من القنوات تسعى بكل جهد للحصول على حقوق نقل المسلسل وعرضه للجمهور على الشاشة، كما نجحت بعض القنوات في عرض المسلسل وأصبح اسم القناة يتردد على ألسنة الجميع لأن أسمها أصبح مرتبط بالمسلسل، تابعوا معنا الفقرات التالية لمعرفة أحداث جديدة من مسلسل المتوحش الحلقة 35.

مسلسل المتوحش الحلقة 35

ترقباً ملحوظ لطرح الحلقة الجديدة 35 من المسلسل الشهير المتوحش، نظراً لتطور الأحداث في الحلقات الماضية تفاعل الجمهور المتابع مع عرض الحلقة 34 وهم على موعد جديد مع الحلقة 35 التي يكتشف فيها يامن سر سرحان وأنه ليس مصاب بقدمه وأنه يسير على قدميه بشكل طبيعي ولكنه أخفى الحقيقة عن الجميع لخداعهم،

مما قرر يامان أن يخدعة وأن يخبر الجميع بأن رويا لم تتذكر ما الذي حدث لها منذ شهر، وتقوم شاغلا بإخبار سرحان بأن شغله لم تتذكر أي شئ، ولكن عندما تكتشف شاغلا خداع والدها تقرر أن تمنح الدليل لشقيقها يامان لكي يبدأ في الحركة وأن ينال سرحان عقابه عما فعله ويفعله من جرائم، ومن أهم الأحداث أن سرحان أثناء رقده للهروب من يامان يجد نسليهان وتتفاجئ أنه يسير على قدميه ولكي يضغط على يامان قرر خطف نسليهان وتبدأ حرب جديدة معه ويعود الاز ويامان يد واحد لإنقاذ والدتهم.

القنوات الناقلة مسلسل المتوحش بالمواعيد

يعرض مسلسل المتوحش الحلقة المنتظرة 35 بعد ساعات قليلة بتاريخ اليوم الثلاثاء 21 من مايو وسوف يتم نقلها عبر شاشة قناة فوكس التركية في تمام الساعة 10 مساءً ويتم عرض المسلسل على قصة عشق والآن يمكنكم ضبط القناة الناقلة على الجهاز من خلال الرموز التالية: