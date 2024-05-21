رسميا .. رابط نتائج الحركة الانتقالية 2024 2025 www.men.gov.ma وكيفية تقديم الطعن بعد الأعلان

عدد كبير جدا من المدرسين و المدرسات العاملين في مجال التعليم بدولة المغرب ينتظرون في الفترة الحالية معرفة نتائج الحركة الانتقالية الجديدة وكل واحد منهم يشعر بالقلق الشديد حتى يتعرف على المكان الجديد الخاص به وفقًا للحركة التعليمية وهل المكان الجديد مناسب له أم بعيد تمامًا عن مكان الإقامة الخاصة به وهذا القلق الكبير أصبح يسود كافة المعلمين في المغرب ولذلك سوف نستعرض طريقة التعرف على نتائج الحركة.

‏نتائج الحركة الانتقالية لعام 2024 / 2025

‏قامت جميع الجهات المختصة والنقابات المسؤولة عن وزارة التربية في المغرب بالإعلان عن موعد تقريبي للإعلان عن نتائج الحركة، ولكن تم التأكيد على أن النتائج سوف تظهر عبر الرابط الرسمي الخاص بالحركة من خلال موقع وزارة التربية الوطنية بالمغرب، وتم التأكيد على أنه سوف يتم إعطاء فترة سماح بعد ظهور النتيجة حتى يتمكن جميع الأشخاص من تقديم التظلمات من خلال الموقع وسوف تكون المدة المتاحة سبع أيام فقط حيث سوف يتم الدخول على الموقع الموقع ويتم ملئ الاستمارة الخاصة بالطعون وتقديمها ليتم مراجعتها.

‏طريقة تقديم الطعن بعد الإعلان

‏يمكن أن يتم تقديم الطعن من خلال موقع وزارة التربية الوطنية بالمغرب ولكن لابد أن يتم تحضير كافة المستلزمات: