رسميا .. رابط نتائج الحركة الانتقالية 2024 2025 www.men.gov.ma وكيفية تقديم الطعن بعد الأعلان

عدد كبير جدا من المدرسين و المدرسات العاملين في مجال التعليم بدولة المغرب ينتظرون في الفترة الحالية معرفة نتائج الحركة الانتقالية الجديدة وكل واحد منهم يشعر بالقلق الشديد حتى يتعرف على المكان الجديد الخاص به وفقًا للحركة التعليمية وهل المكان الجديد مناسب له أم بعيد تمامًا عن مكان الإقامة الخاصة به وهذا القلق الكبير أصبح يسود كافة المعلمين في المغرب ولذلك سوف نستعرض طريقة التعرف على نتائج الحركة.
نتائج الحركة الانتقالية لعام 2024 / 2025
قامت جميع الجهات المختصة والنقابات المسؤولة عن وزارة التربية في المغرب بالإعلان عن موعد تقريبي للإعلان عن نتائج الحركة، ولكن تم التأكيد على أن النتائج سوف تظهر عبر الرابط الرسمي الخاص بالحركة من خلال موقع وزارة التربية الوطنية بالمغرب، وتم التأكيد على أنه سوف يتم إعطاء فترة سماح بعد ظهور النتيجة حتى يتمكن جميع الأشخاص من تقديم التظلمات من خلال الموقع وسوف تكون المدة المتاحة سبع أيام فقط حيث سوف يتم الدخول على الموقع الموقع ويتم ملئ الاستمارة الخاصة بالطعون وتقديمها ليتم مراجعتها.
طريقة تقديم الطعن بعد الإعلان
يمكن أن يتم تقديم الطعن من خلال موقع وزارة التربية الوطنية بالمغرب ولكن لابد أن يتم تحضير كافة المستلزمات:
- يتم الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية.
- من خلال الموقع قم بالضغط على النموذج الخاص بالطعن وحمله على جهازك.
- قم بالتوضيح بشكل تفصيلي السبب الخاص بالطعن.
- قم برفع جميع الأوراق الرسمية المطلوبة.
- بعد ذلك يتم إرسال الطلب الخاص بك إلى الجهة المسؤولة وهي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبالتحديد التي يكون المعلم تابع لها.
- يفترض أن يتم تقديم طلب الطعن خلال سبعة أيام فقط منذ ظهور النتيجة.