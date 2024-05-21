استعلم بالاسم فقط .. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

خلال الأيام القليلة الماضية انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن صدور نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بمجرد الانتهاء من تصحيح الاختبارات في جميع الإدارات التعليمية وبعدها يتم رصد النتائج، مع العلم أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل المصيرية في حياة الطالب التعليمي لذلك نجد الآباء والأمهات والطلاب ينتظرون النتيجة بكل شغف وقلق وقد أكدت الوزارة أنه فور الإعلان عن اصدار النتيجة سيكون متاح لينك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 للحصول عليها بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

يترقب الكثير من الأسر العراقية صدور نتيجة امتحانات السادس الابتدائي خلال الساعات القادمة بعد إعلان الوزارة بالانتهاء من تصحيح الاختبارات وقد أكدت الوزارة أنه متاح بكل سهولة الحصول على النتائج وذلك من خلال استخدام الرابط الرسمي الخاص بموقع الوزارة، ولكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف السادس في العراق 2024، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على زر نتائجنا، ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

على ولي الأمر إدخال الكود الخاص بالطالب.

ثم الضغط على زر إرسال، وتحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

يتطلب بعد ذلك ادخال اسم الطالب واسم المحافظة التابع لها.

الضغط على زر استعلام لإظهار النتيجة.

كيفية تقديم تظلم لنتيجة الشهادة الابتدائية بالعراق 2024

الكل يترقب ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق، وفور الاعلان عنها نجد من لم يحالفه الحظ في الدرجات والنجاح بالنسب التي يحلم بها، وبمجرد أن يتم رصد الدرجات وإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية عبر موقع الوزارة سيكون من السهل تقديم طلب تظلم لنتيجة الشهادة الابتدائية بالعراق، حيث يتطلب من المتقدم بالتظلم اتباع الآتي:

ينبغي دفع الرسوم المقررة لطلب التظلم.

يلزم تحديد المادة التي يرغب في إعادة تصحيحها.

الإنتظار لحين ظهور النتيجة.