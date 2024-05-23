صرف المعاش نزل.. الإستعلام عن معاشات شهر يونيو بالرقم القومي

الإستعلام عن معاشات شهر يونيو بالرقم القومي، قد تم التحديد من التأمينات الإجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يونيو المقبل لعام 2024، والتي سوف تكون في بداية كل شهر ميلادي، وسوف تكون قبل أسبوعين فقط من عيد الأضحى المبارك، ويبحث العديد من المواطنين المصريين عن حقيقة زيادة المعاشات في شهر يونيو بعد أن قامت التأمينات الإجتماعية بتحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024، وللمزيد من المعلومات، ابقوا معنا.

الإستعلام عن معاشات شهر يونيو بالرقم القومي

هناك عدة خطوات يجب تنفيذها من أجل الإستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 والتي تتلخص في التالي

في يجب الدخول إلى الموقع الخاص الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

ويتم الضغط على الأيقونة الخاصة بصاحب معاش.

ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات التأمينية.

ومن ثم النقر على استعلام عن البيانات الأساسية لملف معاشات شهر يونيو.

يجب أن تقوم بإدخال الرقم القومي في مكانه المخصص داخل الموقع.

ثم اضغط على أيقونة الإستعلام التي تظهر أمامك.

وفي النهاية سوف تظهر لك جميع البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش الخاص بالمستعلم.

زيادة المعاشات لشهر يونيو 2024

بعض المعلومات الهامة التي تتلخص حول زيادة المعاشات لشهر يونيو 2024 كالآتي: