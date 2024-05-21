شـوف هتمتحن أمتى؟.. موعد امتحانات الثالث متوسط 2024 بالعراق وجدول الامتحانات

أوشك العام الدراسي على الانتهاء مما جعل جميع طلاب الصف الثالث المتوسط يتساءلوا حول موعد امتحانات الثالث متوسط 2024 وبناء على طلبكم قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن موعد الاختبارات كما قامت بإطلاق جدول الامتحانات أيضا وأكدت على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة في الجدول ونقلت أنه إذا واجه يوم الاختبار عطلة رسمية سوف يتم تغيير الموعد لليوم التالي، وهذا ما سوف ننقله بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات الثالث متوسط 2024

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أن جميع الطلاب المقيدين في مرحلة الثالث متوسط سوف يبدأون اختبارات من يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024 وسوف تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024، كما أكدت على أن اللجنة الامتحانية سوف تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحا وذلك بتوقيت بغداد.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024

الجدير بالذكر أن سوف يتم عقد موعد اختبارات المحاولات الأحيائي والتطبيقي مع الشعبة العلمية، بينما اختبارات المحاولات الأدبي والفنون مع الشعبة الأدبية والجدول جاء كالتالي:

موعد اختبارات الصف السادس الإعدادي

يبحث الكثير من الطلاب عن موعد اختبارات الصف السادس الإعدادي وبناء على ذلك قامت الجهات التعليمية بإطلاق الموعد والذي من المقرر أن تكون بداية من يوم 8 من شهر يونيو وتستمر حتى يوم 2 من يوليو.

يجب العلم أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن عن نتائج الاختبارات عقب الانتهاء من عملية الامتحانات وتصحيح ورصد الدرجات في جميع الصفوف ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.