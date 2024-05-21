“قـــدم هُنــــا فورا ur.gov.iq“ كيفية التقديم على قانون التقاعد الاختياري 2024 بالعراق والشروط

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل العراق بإطلاق قانون التقاعد الاختياري وهذا ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين، والجدير بالذكر أن هذا القانون ينص على أنه يحق للمواطنين التقديم على التقاعد والحصول على راتب شهري، ولكن يجب العلم أن الجهات المسؤولة وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين من أجل القبول، وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

قانون التقاعد الاختياري

أصبح في الوقت الحالي بإمكان جميع المواطنين التقديم على التقاعد الاختياري وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب على المواطن زيارة الصفحة الرسمية لمنصة أور. ثم بعد ذلك يرجى التوجه إلى خانة التقديم على التقاعد الاختياري. سوف يفتح لك نموذج تقديم ويجب على المواطن كتابة جميع المعلومات المطلوبة. بعد ذلك يوجد مجموعة من المستندات التي يجب عليك إرفاقها. اضغط على خانة تقديم الطلب. يرجى طباعة النموذج وذلك من أجل متابعة الطلب الخاص بك، في حالة القبول سوف يتم التواصل مع المواطن من خلال البيانات التي تم إدخالها.

شروط التقديم على التقاعد الاختيار

إذا كنت ممن يرغبوا في التقديم على التقاعد الاختياري يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لديك:

يجب أن يكون المتقدم من فئة العمالة الغير منتظمة، أو لا يمتلك عمل.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من خمسة عشر عام وحتى خمسين عام.

يمكن للمواطن تغيير فئة الاشتراك لفئة أخرى ولكن يجب أن تتم تلك الخطوة بعد مرور عام من الاشتراك.

إذا كان المواطن في وقت التقديم خارج الدولة يجب عليه تقديم نسخة من جواز السفر.

يجب العلم أنه سوف يتم استقطاع 5٪ من دخل الاشتراك وسوف تشارك الدولة بنسبة 15٪ وهذا من الفئة التي تقوم باختيارها.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في التقاعد الاختياري