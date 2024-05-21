“WhatsApp GB Update“ تنزيل تحديث واتساب جي بي بإمكانيات تُبهر مستخدميه || جربها الآن

إطلاق نسخة جديدة من واتساب جي بي وهو إحدى النسخ المعدلة للواتساب والذي حصل على نسب تحميل مرتفعة وذلك لما يقدمه من مميزات عديدة للمستخدمين والغير متوفرة في الواتساب الرسمي مما جعل الجميع يرغب في تحميله ولكن يجب العلم أنه قد يضر بجهازك لذلك يجب توخي الحذر، سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات تحديث الواتساب وسوف نذكر أيضا العيوب التي يمتلكها والمميزات.

واتساب جي بي

يرجى اتباع التعليمات الآتية من أجل الحصول على تحديث واتساب جي بي الجديد:

في مبتدأ الأمر قم بفتح تطبيق الواتساب المثبت لديك. ثم بعد ذلك قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجود أعلى الشاشة الرئيسية. ومنها اضغط على خيار إعدادات واتساب جي بي. بمجرد أن تقوم بالنقر على خيار التحديثات سوف يقوم بتحميل التحديث بالفعل.

مميزات واتساب جي بي

يقدم واتساب جي بي مجموعة من المميزات العديدة والتي لا توجد في الواتساب الرسمي مما يجعلك تقوم بتحميله على الفور ومن أبرز تلك المميزات:

يمكنك من خلاله إرسال ما يقارب نحو 600 رسالة جماعية في وقت واحد.

يوفر خاصية إعادة توجيه الرسائل دون ذكر أنها موجهة.

يمكنك تفعيل ميزة إلى إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

التحديث الجديد يشمل خاصية فصل الانترنت داخل الواتساب فقط من خلال تفعيل وضع الطيران.

يمكنك إخفاء المحادثات السرية.

عيوب واتساب جي بي

على الرغم من المميزات الكثيرة التي يقدمها إلا أنه يمتلك بعض العيوب وهي: