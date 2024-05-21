شوف كام يوم إجازة.. موعد عيد الاضحى المبارك 2024 ومتى تبدأ الإجازة

موعد عيد الاضحى المبارك 2024، يتطلع الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات بشغف إلى حلول عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة للحصول على أطول إجازة رسمية في العام تتيح هذه الإجازة الفرصة للتخطيط للرحلات والاحتفالات العائلية المميزة،

مما يساعد الجميع على قضاء وقت ممتع والاستمتاع بفترة الاستراحة تعتبر إجازة عيد الاضحى ووقفة عرفات مناسبة مهمة ينتظرها الجميع بفارغ الصبر فهي توفر الفرصة للتجمعات العائلية والأنشطة الترفيهية التي تضفي البهجة والسرور على الأجواء يمكن للموظفين الاستفادة من هذه الفترة للاسترخاء وتجديد النشاط بعيدا عن ضغوط العمل اليومية كما يمكن لطلاب المدارس والجامعات استغلال هذه الإجازة للتحضير للمراحل الدراسية المقبلة أو الاستمتاع بأنشطة ترفيهية وتعليمية مختلفة.

موعد عيد الاضحى المبارك 2024

تحديد بداية شهر ذو الحجة أمر ذو أهمية كبيرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يرتبط بالعديد من الشعائر الدينية المهمة مثل الحج وعيد الأضحى ووفقا لهذه الحسابات، سيتمكن المسلمون من التحضير لهذه الأيام المباركة بدقة.

في هذا السياق تعتمد العديد من الدول الإسلامية على الحسابات الفلكية لتحديد بدايات الأشهر الهجرية مما يساعد على تنسيق الجهود وتحقيق الانسجام في أداء الشعائر، بالنسبة لشهر ذو الحجة تتجه الأنظار إلى رؤية الهلال لأنه يحدد موعد الحج وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

إجازة عيد الأضحى المبارك

أظهرت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل الشمس التابع للمعهد القومي للفلك أن شهر ذو القعدة الحالي سيكون 29 يوماً فقط وتبين أن هلال شهر ذو الحجة سيولد قبل استطلاع الرؤية يوم الخميس الموافق 6 يونيو والذي يصادف 29 ذو القعدة بناءا على ذلك، ستكون مواعيد وقفة عرفات وعيد الأضحى كما يلي: