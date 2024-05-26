سجل الآن من هنا.. طريقة التسجيل في النفاذ الوطني الموحد في السعودية..!!

في الأونة الاخيرة أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية مؤخرا عن إطلاق نظام النفاذ الوطني الموحد الذي يعد من بين أبرز الخدمات الإلكترونية المبتكرة التي تسهل على المواطنين إتمام العديد من المعاملات و الاستعلامات بسرعة وسهولة، يمكن للمواطنين الآن الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات الشخصية، مثل بيانات الهوية الوطنية وبطاقات الإقامة وجوازات السفر وغيرها من الوثائق الحكومية بكل يسر بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا النظام الحصول على خدمات إضافية مثل تحديد المواعيد الطبية في المراكز الصحية بكل سهولة ويسر.

التسجيل في النفاذ الوطني

للاستفادة القصوى من الخدمات المتاحة في برنامج النفاذ الموحد يجب أن تقوم بإنشاء حساب في برنامج النفاذ الوطني يمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع النفاذ الموحد على الإنترنت أو قم بتنزيل التطبيق من متجر الهواتف الذكية. بعد فتح التطبيق ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول حيث يطلب منك إدخال البيانات الشخصية ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لإنشاء حساب شخصي. ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق على هاتفك المحمول للتحقق من هويتك. بعد ذلك، ستطلب منك إدخال الرمز المكون من الأرقام مرتين. سيتم تغيير لون المربعات إلى اللون الأخضر، وتحتاج في هذه الحالة إلى وضع أصابعك عليها. سيطلب منك أيضا التحقق عبر بصمة الوجه، بشرط أن تكون الإضاءة جيدة وأن يكون وجهك ثابتا.

المواقع الإلكترونية المتصلة ببرنامج النفاذ الوطني الموحد

توفر مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن الإعتماد عليها بسهولة يتيح لك هذا البرنامج الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك: