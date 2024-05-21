هيبقى عندك أحسن شقة وبأرخص سعر.. كيفية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن فتح موقع التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 (inscription aadl dz)، مما يتيح للأفراد المستوفين للشروط المطلوبة فرصة الحصول على شقة أو وحدة سكنية مدعومة، يهدف برنامج سكنات عدل 3 إلى تقديم وحدات سكنية بأسعار ميسرة للفئات ذات الدخل المحدود، بهدف تحسين مستوى معيشتهم، في هذا المقال، سوف نوضح الإجراءات والشروط الأساسية للتسجيل في هذا البرنامج، لتتمكن من الاستفادة من هذه الفرصة السكنية المميزة.

رابط موقع التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

في هذا المقال، نقدم لكم رابط موقع التسجيل الرسمي في برنامج سكنات عدل 3، الذي أطلقته وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر، يمكنكم التسجيل.

قم بإنشاء حساب جديد على موقع سكنات عدل 3.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع وإدخال رقم الضمان الاجتماعي ورقم التعريف الوطني.

قم بملء البيانات المطلوبة في الصفحة بعناية.

قم برفع الوثائق الرسمية المطلوبة بصيغة PDF مع طلب التسجيل.

قم بدفع رسوم التسجيل المحددة عبر الموقع.

اضغط على زر التسجيل لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

وزارة السكن والعمران والمدينة في الجزائر حددت الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون للمتقدم إقامة دائمة في الجزائر. يجب أن لا يمتلك المتقدم أو زوجته عقارات صالحة للسكن والمعيشة. يجب أن يمتلك الزوج أو الزوجة اللذان يقدمان طلبًا في البرنامج قطعة أرض صالحة للبناء. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 70 عاما. يجب أن يكون للمتقدم دخل شهري لا يقل عن 24 ألف دينار جزائري. يجب عدم استفادة المتقدم من برامج الدعم الاجتماعي في الجزائر.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3

لتسهيل عملية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، يجب تقديم المستندات التالية: