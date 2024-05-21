رابط تنزيل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024

نظرا لأقتراب امتحانات الثانوية العامة 2024، يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نماذج امتحانات الثانوية العامة، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة نماذج امتحانات الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي، وهذا من أجل مساعدة الطلاب في معرفة طريقة أسئلة الامتحانات في جميع المواد وكيفية الإجابة عنها بطريقة نموذجية، مما يؤهلهم لدخول الامتحان مطمئنين وقادرين على الإجابة عن جميع الأسئلة.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة نماذج للعديد من الامتحانات الاسترشادية لكل مادة من مواد شعبة أدبي وعلمي، علاوة على ذلك نماذج الأسئلة وإجابات عديدة لجميع امتحانات الثانوية العامة، كما أنها أشارت أنه من الممكن الاطلاع على كافة نماذج امتحانات الثانوية العامة الاسترشادية من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم ، كما أنه بإمكان طلاب الثانوية العامة طباعة كافة الامتحانات لجميع المواد الدراسية من خلال الضغط على علامة طباعة أعلى النموذج.

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية

خلال عدة أيام ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، وتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة شعبة علمية وأدبية، ويأتي جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمية كالآتي: