هتوفر فلوس كتير… عروض كارفور اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 على الأجهزة الكهربائية

عروض كارفور اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، يهتم العديد من الأشخاص والمواطنين بمعرفة أحدث عروض كارفور، حيث تقدم سلسلة محلات كارفور تخفيضات كبيرة تصل إلى 30%، من خلال الفقرات التالية نستعرض لكم اخر واهم عروض كارفور ليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو تسعى كارفور دائما إلى تقديم أفضل العروض والخصومات لعملائها، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على منتجات متنوعة بأسعار مخفضة بشكل كبير تتضمن هذه العروض خصومات على مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية الشخصية.
عروض كارفور اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024
نقدم لكم أحدث عروض كارفور من خلال موقعنا البديل، حيث ستستعرض باقة من اخر عروض كارفور لشهر مايو تشمل هذه العروض تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات.
عروض كارفور بخصم 25%
- العرض الأول يشمل خصما كبيرا على سعر لانشون بقري سادة أو الزيتون أو بالفلفل الأسود.
- حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى 169.95 جنيه مصري بدلا من 219.95 جنيه مصري مما يعادل خصما بنسبة 22%.
- العرض الثاني يتضمن لانشون قشطة فراخ بوزن 250 جرام حيث يبلغ سعره 79.95 جنيه مصري بدلا من 109.95 جنيه مصري بخصم يصل إلى 27%.
- العرض الثالث يخص لانشون دجاج أو بقري سادة أو الزيتون أو بالفلفل الأسود من فريش فارم بوزن 250 جرام.
- حيث يصل سعره إلى 56.95 جنيه مصري بدلا من 69.95 جنيه مصري مما يوفر خصما بنسبة 18%.
- العرض الرابع يشمل لانشون دجاج أو رومي أو لحم مدخن من فريش فارم بوزن 250 جرام حيث يصل سعره إلى 84.95 جنيه مصري بدلا من 119.95 جنيه مصري بخصم يصل إلى 29%.
- كما تقدم كارفور تخفيضات على سعر كيلو الأرز البسمتي.
- حيث يبلغ سعره 69.95 جنيه مصري بدلا من 89.95 جنية مصري بخصم يصل إلى 22%.