النتيجة ناو.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 محافظت العراق عبر موقع وزارة التربية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر
النتيجة ناو.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 محافظت العراق عبر موقع وزارة التربية
نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

تعتبر مرحلة الثالث المتوسط من أبرز المراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية، بما تسمح لجميع الطلبة بالدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا للدرجات المتحصل عليها في هذا الدور، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها لكي يتم العمل على عرض كشوفات النتائج فور الإنتهاء من النتيجة بشكل مباشر، ويمكنك الإستعلام عنها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيف استخرج نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وعن الكشوفات التي ستتمكن من استخراجها عقب الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول في محافظات العراق، لابد من اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

  • أن تقوم بالذهاب لموقع وزارة التربية الرسمي.
  • ثم تقوم بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.
  • القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.
  • اختيار مرحلة الثالث متوسط دور أول.
  • تحديد المحافظة المقيم بها الطالب فيما بعد.
  • ليتم كتابة بيانات الطالب في الخانات الخاصة بذلك.
  • على أن يتم الضغط على زر “بحث”.
  • وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

عرض نتيجة الثالث متوسط الدور الأول

تقوم وزارة التربية العراقية، بمراجعة جميع أوراق الإمتحانات عقب الإنتهاء من امتحانات هذه المرحلة الخاصة بالصف الثالث متوسط دور أول، ليتم العمل على تصحيحها ورصد الدرجات بطريقة واضحة وملائمة، تضمن حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات وفقًا لأداءه في الإمتحانات لهذه المرحلة وفي كافة المحافظات العراقية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
الان رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم ” نتائجنا “
إنضم لقناتنا على تيليجرام