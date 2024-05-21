“طـــالــع اسمك هسّـــه“ كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 عموم محافظات العراق moi.gov.iq

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن رابط الاستعلام عنها، وبرنامج نقل النفوس هو واحد من برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية من أجل مساعدة الأسر الفقيرة ولكن يتم الحصول عليه وفق مجموعة من الضوابط وذلك من أجل تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

أطلقت وزارة الداخلية بالعراق رابط إلكتروني يمكن للمواطن من خلاله التعرف عن اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة وهي كالتالي:

عند الاستعلام عن أسماء المستحقين يجب في البداية الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. بعد ذلك من قائمة الخدمات التي تقدمها الصفحة قم بالضغط على خيار الاستعلام عن اسماء نقل النفوس. يتطلب منك كتابة رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. سوف يظهر لك نموذج ويجب عليك ملؤه من خلال إدخال البيانات المطلوبة. أخر خطوة بمجرد أن تضغط على زر استعلام سوف تظهر لك النتيجة الخاصة بك.

شروط التقديم على برنامج نقل النفوس

إذا كنت ترغب في التسجيل في برنامج نقل النفوس يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك والتي جاءت على النحو التالي: