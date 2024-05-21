لولو اتخطفت يولاد الحقوها.. تردد قناة وناسة 2024 للاطفال على النايل سات بجودة عالية.. متع عيالك!!

تلعب القنوات الفضائية دورا كبيرا فى وقتنا الحالى حيث تقوم بتقديم المحتوى الترفيهي والثقافي للمشاهدين في جميع أنحاء العالم كمن بين هذه القنوات تبرز قناة وناسه كواحدة من القنوات المفضلة لدى العديد من العائلات حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الموسيقية والترفيهية لضمان استمتاع المشاهدين بمحتوى هذه القناة يحتاج البعض إلى معرفة كيفية ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم لذلك سنعرض لكم تردد قناة وناسه ونقدم خطوات بسيطة لضبط القناة بسهولة على جهازك مما يتيح لك ولعائلتك الاستمتاع بمشاهدة برامجكم المفضلة دون أي تعقيدات.

تنزيل قناة وناسة على النايل سات

لتنزيل قناة وناسه وضبطها على جهازك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تردد قناة وناسه

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

تأكد من تشغيل جهاز الاستقبال والتلفزيون الخاص بك.

استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال للدخول إلى القائمة الرئيسية (Menu).

ابحث عن خيار إعدادات القنوات أو البحث عن القنوات في القائمة الرئيسية.