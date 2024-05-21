كم قيمة نصيب الفرد في تموين يونيو لعام 2024

قيمة نصيب الفرد في تموين يونيو، يتساءل العديد من الأشخاص الحاملين إلى بطاقة التموين عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يونيو لعام 2024، حيث أن قد تداولت بعض الأخبار التي تدور حول أن هناك زيادة جديدة يتم إضافتها على السلع التموينية التي يتم طرفها يوم واحد من كل شهر، ويمكن من خلال هذا المقال لمعرفة المزيد من المعلومات التي تتحدث عن قيمة نصيب الفرد في التموين عن شهر يونيو لعام 2024.

قيمة نصيب الفرد في تموين يونيو لعام 2024

يتساءل العديد من الأشخاص الحاملين إلى بطاقة التموين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القيمة الخاصة بنصيب كل فرد في تموين شهر يونيو لعام 2024، وذلك يتلخص فيما يلي:

يعد التموين عبارة عن دعم مقدم من الحكومة المصرية وذلك من أجل المساعدة لجميع المواطنين المصريين الذين يكون الدخل الخاص بهم محدود.

حيث أنها تعمل على توفير بعض المواد الغذائية في كل شهر، بالإضافة أيضا إلى الحصول عليها من منافذ بقالة التموين أو من فروع المجمعات الاستهلاكية.

ويكون نصيب كل فرد مدون على بطاقة التموين هي خمس أرغفة من العيش بشكل يومي بإجمالي 150 رغيف على مدار الشهر كامل.

حصة الفرد من السلع التموينية

إليكم الآن جميع المعلومات التي تتلخص حول حصة الفرد من السلع التموينية: