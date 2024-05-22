“375 دينار عراقي“ كيفية التسجيل في الاعانة المالية لذوي الشهداء 2024 بالعراق

الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تقدم الكثير من المساعدات لدى مواطنيها والتي من أبرزها الاعانة المالية لذوي الشهداء وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير مستوى اقتصادي جيد لهم، كما أنها تقدم لهم أيضا مساعدة صحية ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على تلك المساعدات بعد التحقق من مجموعة من الشروط الشروط، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

الاعانة المالية لذوي الشهداء

يمكن الآن لجميع ذوي الشهداء التقديم على الاعانة المالية من خلال الإنترنت نت وذلك بعد أن يقوم المواطن باتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب على المواطن الذهاب إلى قسم الرعاية الصحية ويقوم على تقديم طلب. ثم بعد ذلك سوف يحصل على نموذج تقديم ويجب عليه تدوين مجموعة من البيانات. بعد ذلك يتطلب منه تدقيق اسم الشهيد في البرنامج ويعمل على سحب ورقة حاسبة. يرجى تقديم المستندات المطلوبة. بعد ذلك في هذه الخطوة سوف يتم إرسال الطلب إلى الجهات المسؤولة وفي حين القبول سوف يتم صرف الصك والتواصل مع المتقدم. يجب العلم أنه يتم استلام المبلغ المقدم من خلال تقديم نسخة من بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية.

ما هي قيمة الاعانة المالية لذوي الشهداء؟

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن قيمة الدعم تبدأ من مائة دينار وتصل حتى 375 دينار وذلك يتوقف على الصلاحيات التي يستحقها المواطن، ويجب العلم أنه يتم الحصول على الاعانة في خلال ثلاثين يوم عمل، صرحت الجهات المسؤولة أيضا عن أنه من أبرز الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم أنه يقوم المواطن بتقديم تقرير طبي يثبت الحالة الصحية الخاصة به.