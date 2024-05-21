احصل عليها الآن.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الاول دهوك وبغداد وكركوك واربيل عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024، لقد انهى طلبة وطالبات السادس الابتدائي اختبارات الدور الاول منذ عدة أيام ماضية وينتظرون الآن الإعلان عن موعد ظهور النتائج للتحقق من الدرجات ونسب النجاح التي حصلوا عليها وسوف ينتقل الطلاب إلى مرحلة تعليمية جديدة ولذلك ينشغلون بالنتيجة، وهل النتائج ترفع عبر الانترنت حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، تعتبر هذه الفترة من أصعب الأوقات التي تمر على الطلاب لأنهم ينتظرون حدث في غاية الاهمية لكي تسعد قلوبهم وتدخل الفرحة على قلوبهم وقلوب ابائهم وامهاتهم، اليوم نتعرف معاً على نتائج السادس الابتدائي العراق 2024.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

لن يتم الكشف عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق لحين انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي تجرى الآن وتتابع وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات التصحيح داخل الكنترول منعاً لحدوث أي تلاعب، حيث تنوه التعليم على عدم انتهاء التصحيح إلا بعد تحري الدقة من جميع الإجابات لحصول الطالب على حقوقه وعدم الشعور بأي ظلم، لقد مضى يومين فقط على انتهاء

اختبارات الدور الأول ولكن الطلاب لن تتوقف للحظة واحدة عن معرفة النتائج وما فترة التصحيح المتوقعة وتاريخ رفع كشوفات النتائج في جميع المحافظات العراقية دهوك وكركوك واربيل وصلاح الدين والبصرة وبغداد والنجف 1 ، ومن المتوقع أن فترة التصحيح لن تتعدى 10 أيام فلا داعي للتوتر ولا القلق مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

لينك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول عموم المحافظات