“طـــالــع اســمــك هســـه PDF“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم العراق spa.gov.iq

ازدادت التساؤلات في الساعات القليلة السابقة عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وهي واحدة من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر الفقيرة وذلك من أجل توفير حياة أفضل لهم وتقديم يد العون، ولكن يجب العلم أن الحكومة قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الدعم والحصول عليه، وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة حتى الوقت الحالي والسبب أن الجهات المسؤولة تقوم باختيار المستحقين بالرعاية وتقدم الأولوية للأكثر احتياجات، ولكن عندما يتم الإعلان عنها يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل أم تعرف إذا كنت من المقبولين أم لا:

أولا يرجى الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية. ثانيا اضغط على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. ثالثا بعد ذلك يتطلب منك الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها يرجى الضغط على أسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية. رابعا سوف يحتاج منك تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. أخيرا اضغط على استعلام وسوف يفتح لك ملف يوضح جميع أسماء المقبولين.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

يجب العلم أنه يمكن التقديم على الرعاية الاجتماعية أيضا من قبل كبار السن وذوي الهمم ولكن بعد توافر مجموعة من الشروط لديهم وهي: